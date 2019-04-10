Чайка озвучил ущерб от коррупции в России в 2018 году

Генеральный прокурор назвал сумму ущерба, причиненного России коррупционерами в прошлом году

Реализация национальных проектов находится под пристальным контролем Генеральной прокуратуры. Об этом в среду на заседании Совета Федерации заявил глава ведомства Юрий Чайка.

В своём докладе он отчитался об итогах работы за прошлый год и наметил основные направления дальнейшей деятельности. В ряде регионов пресечены неправомерные действия чиновников по ликвидации школ. Восстановлены трудовые права более полумиллиона граждан. В отношении бизнесменов прокуроры отменили 200 уголовных дел, которые были возбуждены незаконно. Совместно с правоохранительными ведомствами продолжается активная работа по противодействию коррупции. За год выявлено более 230 тысяч нарушений. К ответственности привлечены семь тысяч человек.

"Прокуроры совместно с ФСБ, МВД и Следственным комитетом выявили на 3% больше коррупционных преступлений - это 30,5 тысяч", - сказал Чайка, выступая с докладом о состоянии законности и правопорядка в России за 2018 год.

По словам генпрокурора, выросло число раскрытых фактов взяточничества во всех его формах; деяний, совершенных организованными группами и преступными сообществами в крупном и особо крупном размерах.

"В прошлом году ущерб от коррупционных преступлений составил 65,7 миллиарда рублей", сказал Чайка. Генпрокурор уточнил, что эта сумма на 66% больше, чем в 2017 году.