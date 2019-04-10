Собянин: крупнейшим объектом благоустройства в 2019 г. будет Капотня

Район получит новую жизнь

Самым крупным объектом реконструкции в Москве в этом году станет район Капотня. Там проживает более 30 тысяч человек.

Как рассказал мэр Москвы Сергей Собянин на своем сайте, соседство района с нефтеперерабатывающим заводом и ТЭЦ наложило свой отпечаток. Постоянным спутником жизни жителей Капотни стали неприятный запах и угольная пыль.

"Берег Москвы-реки в Капотне местами заболочен, захламлен валежником и ветровалом. Сложно назвать его приятным местом для прогулок. Но времена меняются. Благодаря реконструкции НПЗ с каждым годом уменьшает вредные выбросы в реку и атмосферу. А ТЭЦ-22 планирует полностью перейти на газ и прекратить использовать уголь", - сообщил Собянин.

В первую очередь, по словам мэра, будут благоустроены берега Москвы-реки. Там появится уютный парк с площадками для детей и занятий спортом. Для отдыха и прогулок будут организованы велодорожки, променады, спуски к воде и пикниковые точки.

Заболоченные берега будут очищены, там посадят водолюбивые растения. Благодаря этому территория станет оригинальным природным аттракционом для отдыха и прогулок.

Непосредственно в районе будут расширены тротуары, разбитый асфальт заменят качественной плиткой. Вдоль проезжей части появятся парковки и карманы для автобусов. Подумали и о любителях двухколесного транспорта – для велосипедистов сделают специальные дорожки, откроют велопрокат.

"Проект благоустройства Капотни – масштабный, очень сложный. Поэтому реализовать его планируем в течение двух лет. Но и после окончания благоустройства город "не уйдет" из Капотни. Мы проследим, чтобы НПЗ пунктуально выполнил свои планы снижения выбросов в атмосферу", - пообещал Собянин, добавив, что через несколько лет в Капотню придет программа реновации пятиэтажек.

Мэр отметил, что многие десятилетия этот район был одним из самых депрессивных в Москве. Теперь он обретет новую жизнь, подытожил Собянин.