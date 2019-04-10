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Мажор на Mercedes намеренно сбил курсанта МЧС (видео)

11:43
  • среда
  • 10 апреля 2019

От правосудия он укрывался в больнице

В Воронеже водитель Mercedes специально сбил 21-летнего курсанта института МЧС и скрылся с места ДТП.

Инцидент произошел 1 апреля на улице Краснознаменная. 45-летний местный житель сначала проскочил мимо курсанта, а затем развернулся, разогнался и намеренно наехал на молодого человека. Потерпевший отлетел в сторону и получил многочисленные травмы: сотрясение головного мозга, ушибы головы и грудного отдела, гематому левой голени. Сейчас он находится в больнице.

Виновник аварии с места преступления скрылся. Его нашли спустя девять дней. В отношении мужчины завели уголовное дело о покушении на убийство, сообщили в следственном комитете. На допросе он воспользовался правом не свидетельствовать против самого себя.

Как сообщает telegram-канал 112, речь идет о Вячеславе Дмитренко. Его мать, имеющая вес в местных медицинских кругах, выписала сыну справку в больницу, где виновник решил скрыться от полиции.

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