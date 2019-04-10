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Дочери Валерии экстренно провели операцию

12:04
  • среда
  • 10 апреля 2019

В больницу ее увезли на скорой

Певица Анна Шульгина, дочь артистки Валерии, была экстренно госпитализирована и прооперирована. О причинах пока ничего неизвестно.  

25-летняя Аня, выступающая под псевдонимом SHENA, выложила сторис в Instagram, где она лежит под капельницей и питается бульоном. 

 

"Никто не думал, не гадал, что сегодня 7 утра начнется со скорой, наркоза и операции", - написала девушка.

Анна – старшая дочь Валерии от второго брака с продюсером Александром Шульгиным, пишет "Газета.Ru". Музыкальную карьеру начала в 2014 году, год назад сменила имидж и начала исполнять более глубокие по смыслу композиции.

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Анна Шульгина
Анна Шульгина
Анна Шульгина
Анна Шульгина
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