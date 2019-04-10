Дочери Валерии экстренно провели операцию

В больницу ее увезли на скорой

Певица Анна Шульгина, дочь артистки Валерии, была экстренно госпитализирована и прооперирована. О причинах пока ничего неизвестно.

25-летняя Аня, выступающая под псевдонимом SHENA, выложила сторис в Instagram, где она лежит под капельницей и питается бульоном.

"Никто не думал, не гадал, что сегодня 7 утра начнется со скорой, наркоза и операции", - написала девушка.

Анна – старшая дочь Валерии от второго брака с продюсером Александром Шульгиным, пишет "Газета.Ru". Музыкальную карьеру начала в 2014 году, год назад сменила имидж и начала исполнять более глубокие по смыслу композиции.