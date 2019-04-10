ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

По Ямалу бегает олень-вахтовик в каске и жилете. Зоозащитники в ярости

12:32
  • среда
  • 10 апреля 2019

Животное сделали новым бригадиром

Вахтовики на Ямале поймали молодого оленя и надели на него каску и оранжевый жилет. Все происходящее они сняли на видео.

Мужчины назвали оленя Федором и заявили, что это их новый бригадир, пишет агентство URA.RU. После этого они накормили животное хлебом и отпустили. Животное убежало в тундру.

Зоозащитники требуют найти и наказать вахтовиков за жестокое отношение с животными. Из-за надетой на голову каски молодой олень может погибнуть, сообщает РЕН ТВ. Поймали ли на данный момент оленя-вахтовика, неизвестно. 

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен

Новости по теме
Олень
Олень
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.