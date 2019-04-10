По Ямалу бегает олень-вахтовик в каске и жилете. Зоозащитники в ярости

Животное сделали новым бригадиром

Вахтовики на Ямале поймали молодого оленя и надели на него каску и оранжевый жилет. Все происходящее они сняли на видео.

Мужчины назвали оленя Федором и заявили, что это их новый бригадир, пишет агентство URA.RU. После этого они накормили животное хлебом и отпустили. Животное убежало в тундру.

Зоозащитники требуют найти и наказать вахтовиков за жестокое отношение с животными. Из-за надетой на голову каски молодой олень может погибнуть, сообщает РЕН ТВ. Поймали ли на данный момент оленя-вахтовика, неизвестно.