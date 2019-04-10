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Кремль готов продать отвернувшейся от США Турции еще С-400

12:35
  • среда
  • 10 апреля 2019

Первая партия может быть передана Анкаре раньше срока

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал желание Турции закупить у России вторую партию комплекса С-400. По его словам, у Москвы есть достаточно возможностей для этого.

Представитель Кремля отметил, что военно-техническое сотрудничество является важным показателем отношений России с другими странами. Его расширение говорит об особом уровне развития двусторонних связей, в том числе и с Турцией.

"Россия открыта, Россия обладает соответствующими возможностями, технологическими компетенциями и, конечно же, ищет возможности расширения этого военно-технического сотрудничества. Это абсолютно нормальный процесс", - сказал Песков, его слова приводит агентство "Интерфакс".

Ранее глава МИД Турции заявил, что Анкара может закупить у России вторую партию систем С-400. На такой шаг страна пойдет, если Вашингтон откажется продать Анкаре систему ПРО Patriot. При этом Мевлют Чавушоглу напомнил, что некоторые страны НАТО вооружены российскими С-300, и это не вызывает недовольства США.

Президент Турции Реджеп Эрдоган, в свою очередь, заявил, что поставки С-400 могут начаться раньше запланированного срока - июля 2019 года.

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