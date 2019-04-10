Президент Исландии признался, что объединяет его страну с Россией

Накануне Гудни Йоханнессон заговорил по-русски

В среду Владимир Путин провёл двустороннюю встречу с президентом Исландии Гудни Йоханнессоном. Переговоры состоялись в Санкт-Петербурге, где накануне лидеры уже общались на полях V Международного Арктического форума. Об этом сообщает "ТВ Центр".

Развитие заполярного региона стало главной темой беседы. Как отметил Путин, с начала этого года Исландия председательствует в Совете министров Северных стран. У России - хорошие конструктивные отношения со всеми государствами этого региона. Путин выразил благодарность своему коллеге за визит в Санкт-Петербург.

"Хочу вас поблагодарить за возможность принять наше приглашение приехать в Петербург на Арктический форум. Вчера у нас ещё был содержательный рабочий обед, поговорили об Арктике и о ситуации в мире. Что касается наших отношений, то они всегда носили исключительно конструктивный и дружеский характер. В прошлом году исполнилось 75 лет со дня становления дипломатических отношений между нашими государствами. Я надеюсь, что накопленный позитивный опыт даст нам возможности двигаться вперёд и дальше, несмотря на трудности, о которых мы вчера говорили во время рабочего обеда", - сказал Путин.

"Вы совершенно справедливо отметили, что наши отношения - Исландии и России - были и являются взаимовыгодными для обеих стран. И когда возникали трудности, мы могли их преодолевать и решать, но одна вещь всегда объединяла и объединяет нас - Арктика никуда не делась. Для меня большая честь и привилегия принять ваше приглашение и поучаствовать в форуме "Арктика - территория диалога". Я считаю, что вчерашняя работа вместе с нашими коллегами - лидерами северных государств, а также наше обсуждение вопросов за рабочим обедом - всё это очень важно и ещё раз продемонстрировало то, что нам нужен диалог по Арктике", - заявил исландский лидер.

За время работы V Международного форума "Арктика - территория диалога" были заключены десятки соглашений на общую сумму в 70 миллиардов рублей. Ожидается, что к вечеру состоится подписание ещё 20 контрактов. Дискуссии о перспективах развития Заполярья продолжаются. Среди главных тем - разработка экологически чистых технологий, поддержка прикладных научных исследований, выстраивание диалога с бизнесом, а также ключевой фактор развития - создание комфортной городской среды.

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