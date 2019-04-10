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В Москве запустят салют к 75-летию освобождения Одессы от фашистов

14:44
  • среда
  • 10 апреля 2019

Одесса была освобождена от немецко-фашистских захватчиков 10 апреля 1944 года войсками Третьего Украинского фронта

В среду жители Одессы отмечают 75 лет со дня освобождения города-героя от фашистских захватчиков. Торжества начались с возложения цветов к памятнику Неизвестному матросу в центральном парке и стелле "Крылья Победы" на площади Десятого апреля. Она была реконструирована специально к этому дню.

Как сообщает "ТВ Центр", в мероприятиях принимают участие ветераны, курсанты и школьники. В планах правительства и президента посещение торжеств не значится. Вечером жителей ждёт концерт духовых оркестров и фейерверк. Одесса была освобождена от немецко-фашистских захватчиков 10 апреля 1944 года войсками Третьего Украинского фронта под командованием генерала Малиновского.

Салют в честь этой даты увидят сегодня и москвичи. В российской столице стартует масштабная акция, посвящённая 75-летию Победы в Великой Отечественной, которое отметят в следующем году. В дни, когда бойцы Красной армии освобождали советские и европейские города на пути к Берлину, будут греметь залпы салюта.

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