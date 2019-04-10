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На форуме "Особенное детство" обсудили помощь онкобольным детям

14:50
  • среда
  • 10 апреля 2019

Участие в мероприятии приняли ведущие российские ученые и педагоги

Создание новых онкологических центров, улучшение порядка реабилитации и вопросы образования. В Ростове-на-Дону прошёл форум "Особенное детство", передает "ТВ Центр".

Среди участников - ведущие российские ученые, педагоги и родители. Они обсудили, как помочь детям адаптироваться в детских садах и школах, как организовать их лечение и досуг. На встрече также определили стратегию развития комплексной помощи. Главными целями стало создание специализированных центров реабилитации в каждом регионе страны, а также строительство дополнительных онкологических клиник.

"Наша задача - это организовать высокотехнологические методы диагностики и лечения больных детей. Построить методы профилактики для приема задач и дети, которые уже больны и которые пролечены – для них организовать медицинскую специализированную реабилитацию, чтобы сделать их полноценными членами нашего общества", - сказал президент ФГБУ "Национальный медицинский исследовательский детской гематологии, онкологии и иммунологии им. Дмитрия  Рогачева" Александр Румянцев.

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