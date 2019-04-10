В центре Москвы построили "творческий городок"

В столице проходит ярмарка "Гостеприимная Москва"

Яркий гастрономический праздник в центре столицы. На площади Революции проходит ярмарка "Гостеприимная Москва", сообщает "ТВ Центр".

Жителей и гостей города радуют своей продукцией как российские, так и зарубежные производители. Попробовать можно самые разнообразные блюда. И это далеко не все, что предлагают организаторы фестиваля.

На территории выстроен "творческий городок", в котором можно оценить и приобрести уникальные изделия ручной работы и посетить разнообразные мастер-классы. На импровизированной сцене проходят зажигательные выступления музыкальных коллективов из Москвы и других регионов.