Медведев перечислил качества идеального начальника

О нюансах работы на руководящих должностях речь зашла на Московском международном салоне образования

Иностранным выпускникам наших вузов необходимо дать больше возможностей для получения российского гражданства. Такое мнение в среду выразил Дмитрий Медведев на Московском международном салоне образования, передает "ТВ Центр".

Глава кабмина осмотрел стенды самой большой в стране выставки новых технологий, инфраструктурных и интеллектуальных решений, применяемых в обучении молодежи. А на полях форума премьер-министр принял участие во всероссийском открытом уроке. Речь пошла о нюансах работы на руководящих должностях. Школьники, а они приехали из разных российских городов, могли задать интересующие вопросы Дмитрию Медведеву, а он, в свою очередь, высказал мнение о том, какими качествами должен обладать идеальный начальник.

"Каждый руководитель должен очень внимательно относиться к тому, чтобы выслушать все позиции, но - и здесь я нисколько не шучу - на самом деле, если вы, будучи руководителем, хотя не все хотят быть начальниками, чувствуете, что ваше решение правильное, ответственность руководителя в этом и состоит, чтобы провести в жизнь свое решение, а не чтобы поплыть, сказать – ну, вот этот так считает, этот вот так, ну я не знаю, давай на недельку задержимся. В этом смысле определенная порция решительности руководителю нужна", - сказал Медведев.

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