В Сеть слили базу данных пациентов подмосковной скорой помощи

Историей заинтересовались в СК и Роскомнадзоре

В Подмосковье данные пациентов скорой помощи оказались в открытом доступе в Интернете. Там содержатся имена, адреса, телефоны, а также диагнозы людей, которые обращались к врачам в нескольких городах.

Как сообщает "ТВ Центр", речь идёт про Мытищи, Дмитров, Долгопрудный, Королёв и Балашиху. По данному факту уже началась проверка в Роскомнадзоре. Этой историей также заинтересовались подмосковные следователи.

"По данному факту следственными органами Главного Следственного управления Следственного комитета России по Московской области организовано проведение доследственной проверки. Будут установлены все обстоятельства и причина произошедшего. По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение", - сказала старший помощник ГСУ СК России по региону Ольга Врадий.

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