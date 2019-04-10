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В Сеть слили базу данных пациентов подмосковной скорой помощи

14:58
  • среда
  • 10 апреля 2019

Историей заинтересовались в СК и Роскомнадзоре

В Подмосковье данные пациентов скорой помощи оказались в открытом доступе в Интернете. Там содержатся имена, адреса, телефоны, а также диагнозы людей, которые обращались к врачам в нескольких городах.

Как сообщает "ТВ Центр", речь идёт про Мытищи, Дмитров, Долгопрудный, Королёв и Балашиху. По данному факту уже началась проверка в Роскомнадзоре. Этой историей также заинтересовались подмосковные следователи.

"По данному факту следственными органами Главного Следственного управления Следственного комитета России по Московской области организовано проведение доследственной проверки. Будут установлены все обстоятельства и причина произошедшего. По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение", - сказала старший помощник ГСУ СК России по региону Ольга Врадий.

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