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Собянин анонсировал крупнейший проект по благоустройству в Москве

15:04
  • среда
  • 10 апреля 2019

Главным объектом благоустройства в столице в рамках программы "Мой район" в 2019 году станет Капотня

Главным объектом благоустройства в рамках столичной программы "Мой район" в этом году станет Капотня. Об этом в среду на своём сайте сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

В первую очередь перемены ожидают берег Москвы-реки, передает "ТВ Центр". Рядом появится зелёный парк, как в районах Братеево и Марьино. Будут созданы площадки для тренировок (для взрослых и детей), велодорожки, спуски к воде и точки для пикника. По словам главы города, там необходимо создать качественное пространство для жизни.

Всего в рамках программы "Мой район" будет благоустроено четыре с половиной тысячи дворов, обустроено около 160 парков, бульваров и других природных территорий во всех округах столицы. Также высадят деревья и кустарники.

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