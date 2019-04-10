Как изменился Ломоновский район в Москве

Главное внимание на территории Ломоносовского района уделяют современному образованию

Благодаря масштабному проекту правительства Москвы, многие районы города уже преобразились! Например, Ломоносовский. Там появились новые пешеходные переходы и парковочные места, а ещё скверы и свой велопрокат. Но главное внимание здесь уделяют современному образованию.

Почти 300 лет назад юному Михаилу Ломоносову пришлось буквально пройти почти пол-России - его путь в большую науку сейчас известен каждому школьнику. В районе, который теперь носит его имя, безусловно, основной акцент - именно на качественном и доступном образовании. Школа 1514 за последние годы претерпела колоссальные изменения. И дело не только во внешнем фасаде. Назвать именно её своей альма-матер теперь могут несколько сотен школьников. Ведь после открытия современной пристройки увеличилось количество учащихся на девять классов!

"Ждали открытия с нетерпением! Сейчас, когда открыли здание, соответственно, большую часть времени они проводят здесь. Перемены в том числе! Потому что соседнее здание: там у нас небольшие помещения и коридоры узкие, а здесь хорошо им!" – поделилась впечатлениями директор школы №1514 Анна Белова.

Но большую часть времени, школьники, на удивление, проводят в библиотеке. Теперь это не синоним слову скука - искать полезную информацию стало проще и интереснее. Быстро развивается в районе и система дошкольного образования. Строятся новые комфортные детские сады - и очередь туда уменьшилась значительно! Ну, а программы в местных детских садиках по насыщенности не уступают университетским! Ольга записала своего внука сразу в несколько кружков. Их оказалось так много, что приходится думать: как же совмещать.

"Здесь есть прекрасный бассейн! Здесь есть очень много дополнительных услуг, на которые мы ходим везде, где только успеваем! Ребенку все нравится, все интересно!" – рассказала Ольга Французова.

Конечно, сам Ломоносовский район на карте Москвы появился давно. Он располагается на территории бывшего села Семеновское. Впервые упоминается в 1453 году в духовной грамоте великой княгини Софьи Витовтовны - жены Василия Первого и снохи Дмитрия Донского! В состав столицы вошло в конце пятидесятых и практически сразу же стало районом массовой жилой застройки. Сейчас Ломоносовский продолжает динамично развиваться. Впереди большие планы. Практически на 70% готово здание женской консультации №9. Единственное профильное учреждение столицы, где будут проводить лечение бесплодия методом ЭКО. Для этого требуется высокая квалификация врачей, особые препараты и определенные условия.

"Здесь проведена очень мощная вентиляционная система, потому что комната, в которой работают с эмбрионами, она должна постоянно фильтроваться, должна быть определенная чистота воздуха", - сообщила главный врач Центра вспомогательных и репродуктивных технологий Ксения Яворовская.

Активны и сами жители района. На сайте мэра уже оставлены десятки их наказов. К примеру, просьба сделать безопасное покрытие детских площадок. К работам приступят в мае. Совсем скоро в район придет метро. Сейчас строится станция "улица Новаторов" - в будущем она войдет в состав Большой кольцевой линии. Ожидают, что нагрузка на центральные пересадочные узлы и южные участки Сокольнической и Калужско-Рижской линии московской подземки существенно снизится.

Александра Сергомасова, Станислав Ильин, Станислав Чубин, Илья Хуртин. "ТВ Центр".