Украина запретила ввозить бутылки из России

Решение было принято без предварительного голосования

Украина расширила торговые санкции против России. Правительство приняло решение без обсуждения.

В список запрещенных к импорту российских товаров попали, в частности, стеклянные тары для жидкостей и продуктов питания, формалин, пружины для грузовых вагонов, электрические проводники, электроаппаратура для железнодорожной инфраструктуры, пишет ТАСС.

Украина регулярно вводит и расширяет антироссийские санкции. Так, в марте Киев ввел санкции в отношении тех россиян, которые имели отношение к инциденту в Керченском проливе, участвовали в строительстве Крымского моста и проводили выборы в самопровозглашенных ЛНР и ДНР.