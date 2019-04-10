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Украина запретила ввозить бутылки из России

13:15
  • среда
  • 10 апреля 2019

Решение было принято без предварительного голосования

Украина расширила торговые санкции против России. Правительство приняло решение без обсуждения.

В список запрещенных к импорту российских товаров попали, в частности, стеклянные тары для жидкостей и продуктов питания, формалин, пружины для грузовых вагонов, электрические проводники, электроаппаратура для железнодорожной инфраструктуры, пишет ТАСС.

Украина регулярно вводит и расширяет антироссийские санкции. Так, в марте Киев ввел санкции в отношении тех россиян, которые имели отношение к инциденту в Керченском проливе, участвовали в строительстве Крымского моста и проводили выборы в самопровозглашенных ЛНР и ДНР.

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