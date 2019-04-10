Власти пообещали не переселять москвичей в другие районы без их согласия

Случаи переселения москвичей по реновации в другие районы будут единичными и исключительно добровольными

Столичный Департамент градостроительной политики опроверг слухи о том, что москвичей будут переселять по программе реновации в другие районы без их согласия. Об этом сообщает "ТВ Центр".

Дело в том, что теперь у Фонда реновации появилось право предлагать собственникам переехать в другой округ, если в своём нового жилья не хватит. Пока недостатка квартир по программе реновации нет, но если возникнет необходимость, горожанам предложат другие варианты. Разумеется, все вопросы будут обсуждаться на общественных слушаниях.

"Москва обязана предоставлять равнозначную квартиру только в том же районе, а это постановление дает возможность предложить, а собственник имеет право либо согласиться, если ему это нравится, либо не согласится с этим предложением", - заявил глава столичного департамента градостроительной политики Сергей Левкин.

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