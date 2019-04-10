Тимати разгневал москвичей граффити на историческом здании

Появление портрета погибшего рэпера не согласовали с властями

Репера Тимати обвиняют в вандализме. Артист разместил на историческом здании в самом центре Москвы портрет своего друга, музыканта Ратмира Шишкова, который погиб двенадцать лет назад в результате аварии.

Гигантский портрет рэпера Ратмира Шишкова написали ради клипа, который Тимати снимал здесь в память о своем друге. Известный в начале 2000-х исполнитель, один из победителей "Фабрики звезд" трагически погиб в 2007 году. В сети появились кадры со съемочной площадки клипа. На них видно, как Тимати поет грустную песню на фоне гигантского черно-белого граффити, передает "ТВ Центр".

Дом расположен в самом центре Москвы. Здесь что ни здание, то памятник истории и архитектуры. Не исключение и дом №14. Его построил в 1910 году архитектор Мазырин, лучший друг Саввы Морозова. Дом - объект культурного наследия и поступок Тимати возмутил специалистов.

"Этот дом является объектом культурного наследия, на него распространяются охранные обязательства. И все его изменения подлежат обязательному согласованию с Департаментом культурного наследия города Москвы. Каждый дом имеет свой колористический паспорт, свой исторический цвет", - возмущается координатор движения "Архнадзор" Андрей Новичков.

Мнения жителей дома разделились. Одни называют рисунок актом вандализма и требуют немедленно закрасить рисунок. Другие - радуются, что фасад преобразился. Правда, кто именно изображен на доме, мало кто догадывается.

— Я вообще думал, что это реклама часов. Мне понравилось, как нарисовано, круто.

— Первая мысль была: Москва - ты ли это?

— Мне вообще нравится, хотя есть жители, которые возмущались. Но я не против.

— Классно, классно, пусть лучше так будет, чем трескающая штукатурка, которая падает.

— Мне кажется, странноватый выбор непосредственно этого произведения, но я за, мне нравится!

— Мне не все равно! Я хочу, чтобы смыли! Потому что это некрасиво. И надо все-таки спрашивать у людей, которые здесь живут.

Спорить жителям осталось не долго. Жалобы дошли до столичного департамента культурного наследия. Его руководство решило, что рисовать на историческом здании недопустимо.

"Никакое граффити, как бы оно талантливо не было сделано, с департаментом не согласовывалось и именно поэтому изменение этого памятника недопустимо", - заявил руководитель департамента культурного наследия города Москвы.

Департамент дал предписание управляющей компании убрать граффити до 15 мая.

Юлия Степина, Александр Козликин. "ТВ Центр", Москва.