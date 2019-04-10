В Москве смоделировали ДТП для финала соревнований МЧС

В столице проходят учения пожарно-спасательного гарнизона

Лучшие команды пожарно-спасательного гарнизона Москвы в среду участвуют в финале соревнований МЧС. Об этом сообщает "ТВ Центр".

Для них смоделировали дорожно-транспортное происшествие с автомобилем, в котором оказались заблокированы пассажиры. Спасатели должны оказать им первую помощь и продемонстрировать навыки владения специальной техникой.

За минувший год сотрудники пожарно-спасательных подразделений Москвы выезжали на ДТП более двух тысяч раз. В среднем, на место происшествия они прибывали за семь с половиной минут.

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