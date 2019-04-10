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В Москве смоделировали ДТП для финала соревнований МЧС

15:19
  • среда
  • 10 апреля 2019

В столице проходят учения пожарно-спасательного гарнизона

Лучшие команды пожарно-спасательного гарнизона Москвы в среду участвуют в финале соревнований МЧС. Об этом сообщает "ТВ Центр".

Для них смоделировали дорожно-транспортное происшествие с автомобилем, в котором оказались заблокированы пассажиры. Спасатели должны  оказать им первую  помощь и продемонстрировать навыки владения специальной техникой.

За минувший год сотрудники пожарно-спасательных подразделений Москвы выезжали на  ДТП  более двух тысяч раз. В среднем, на место происшествия они прибывали за семь с половиной минут.

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