"Мы выбираем Путина": Песков оценил билборды Порошенко

Скандал с рекламными плакатами украинского президента докатился до Кремля

Пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков отреагировал на билборды с изображением Владимира Путина, которые появились на Украине в рамках предвыборной кампании действующего президента Петра Порошенко.

10 апреля журналисты попросили представителя Кремля прокомментировать рекламные плакаты, развешанные на улицах Киева и Харькова. "Мы выбираем Путина, а украинцы - посмотрим", - приводит ответ Дмитрия Пескова РИА Новости.

Ранее сообщалось, что штаб Петра Порошенко развесил по городу билборды, на котором украинский и российский лидеры пристально смотрят друг другу в глаза, словно каждый из них пытается "переглядеть" соперника. Таким образом команда Порошенко хотела продемонстрировать украинцам, что "шоколадный король" способен смело смотреть в глаза президенту России.

Ряд украинских политиков, в том числе депутаты Рады Мустафа Найем, Светлана Залищук и Виктор Балога, раскритиковали творение "плоских политтехнологов" Порошенко. "Если я не хочу поддерживать ваше воровство, лицемерие и обман - я тоже Путин? Вы серьезно?!" - обратился к украинскому президенту возмущенный Найем.

Напомним, первый тур президентских выборов на Украине состоялся 31 марта. Шоумен Владимир Зеленский и Петр Порошенко пробились во второй тур, причем глава партии "Слуга народа" собрал вдвое больше голосов, чем его оппонент. Жители Украины выберут своего президента 21 апреля.