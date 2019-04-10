Накажут ли переводчика за неточный перевод слов Путина?

Ранее президент назвал его бандитом

Казус с переводом слова, который возник во время переговоров президента России Владимира Путина и премьер-министра Швеции Стефана Левена, является обычным рабочим моментом. Переводчика наказывать не будут.

О правилах и нормах перевода рассказал НСН экс-глава службы протокола президента СССР и первого президента России Владимир Шевченко. По его словам, даже переводчик высшего уровня имеет право на ошибку, поскольку он может не успеть подобрать нужное слово и, чтобы не попасть в неловкую ситуацию, употребляет нейтральные слова.

Кроме того, шведский язык довольно редок, поэтому несовпадение слова и его перевода – явление нередкое. "Шутка президента остается шуткой, Владимир Владимирович умеет подколоть <…> Это нормальное явление, рабочая обстановка. Он вообще ни на кого зла не держит, если вы заметили", - добавил Шевченко.

Ранее на переговорах Путина с Левеном переводчик шведского языка заменил слово "друзья" на "партнеры". В ответ российский лидер назвал его бандитом. Позднее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, что эти слова являются однокоренными.