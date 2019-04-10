Медведев рассказал о своих двойках в школе

В детстве Медведеву пришлось "собрать волю в кулак", чтобы справиться с трудностями

Премьер-министр Дмитрий Медведев признался, что в десятом классе он получил двойку в четверти по одному из предметов, называть который от отказался. Глава правительство разоткровенничался во время всероссийского открытого урока для школьников. Видео публикует ТВЦ.RU.

Отвечая на вопросы детей, российский премьер раскрыл тайну, о которой он раньше никогда публично не рассказывал. По словам Медведева, в десятом классе ему поставили двойку в четверти, однако он "собрал волю в кулак" и благополучно завершил учебу.

"Когда я заканчивал учиться в школе, у меня не то что двоек, а даже троек не осталось - я все зачистил, - заявил политик. - Двойки должны быть даже для того, чтобы понимать разницу между ней и пятеркой".

Отметим, что открытый урок для школьников "Профессия - руководитель" организовали Министерство просвещения России и портал "Проектория". Всероссийское занятие прошло на площадке Московского международного салона образования на ВДНХ.