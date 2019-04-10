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Венесуэла вновь погрузилась во тьму (видео)

15:34
  • среда
  • 10 апреля 2019

Без света осталась большая часть страны

Новый энергетический коллапс - в Венесуэле. Этой ночью без света остались 20 штатов - большая часть территории страны. Пострадала и столица Каракас. На данный момент электроснабжение восстановлено только в некоторых районах города. Причины ЧП пока неизвестны, отмечает "ТВ Центр".

С начала марта латиноамериканское государство пережило уже несколько масштабных блэкаутов. В конце прошлого месяца - власти вынуждены были ввести ограничение на распределение и потребление электроэнергии. Оппозиция тут же заявила о неспособности правительства справиться с энергетическим кризисом.

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