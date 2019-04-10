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Взгляд в бездну: ученые впервые покажут фото черной дыры

14:08
  • среда
  • 10 апреля 2019

На снимках будет представлен горизонт событий

Астрономы готовятся показать грандиозное открытие — впервые будет показано изображение сверхмассивной черной дыры Стрелец А*, которая находится в центре Млечного пути. Об этом сообщает ТВЦ.RU.

Полученное изображение стало результатом работы проекта Event Horizon Telescope (EHT). Он включает в себя восемь мощных радиотелескопов, расположенных по всему земному шару.

Разумеется, саму черную дыру увидеть невозможно ни в одном из доступным современной науке диапазонов. Ожидается, что на снимках покажут горизонт событий, то есть границу, после которой свет не может вырваться обратно.

Стрелец А* находится в 26 000 световых годах от Земли. Его радиус составляет 13 миллионов километров.

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