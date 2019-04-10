Молния ударила в садившийся в "Шереметьево" самолет

Лайнер летел из Нью-Йорка в Москву

В московском аэропорту "Шереметьево" молния ударила в дальнемагистральный Airbus A330, совершавший перелет из Нью-Йорка в Москву.

Инцидент произошел вечером 9 апреля при заходе A330 на посадку. На корпусе самолета обнаружили следы поражения атмосферным электричеством. Никто из пассажиров не пострадал, самолет удалось удачно посадить.

Поврежденный лайнер отправили на экспертизу, его техническое состояние предстоит оценить специалистам, пишет "Интерфакс".