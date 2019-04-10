ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Молния ударила в садившийся в "Шереметьево" самолет

14:47
  • среда
  • 10 апреля 2019

Лайнер летел из Нью-Йорка в Москву

В московском аэропорту "Шереметьево" молния ударила в дальнемагистральный Airbus A330, совершавший перелет из Нью-Йорка в Москву.

Инцидент произошел вечером 9 апреля при заходе A330 на посадку. На корпусе самолета обнаружили следы поражения атмосферным электричеством. Никто из пассажиров не пострадал, самолет удалось удачно посадить.

Поврежденный лайнер отправили на экспертизу, его техническое состояние предстоит оценить специалистам, пишет "Интерфакс".

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен

Читайте также:
Главное сегодня
Самолет в небе
Самолет в небе
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.