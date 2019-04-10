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Зарезавший женщину москвич решился на второе преступление

15:34
  • среда
  • 10 апреля 2019

Злоумышленник пытался скрыть свою личность с помощью медицинской маски

10 апреля столичные полицейские поймали мужчину, который напал с ножом на дворника на Славянском бульваре. Задержанный признался, что несколько дней назад он зарезал женщину на Кутузовском проспекте. 

Жителя района Фили-Давыдково арестовали после того, как он нанес ножевые ранения 54-летнему дворнику. Чтобы скрыть свою личность, подозреваемый надел медицинскую маску. Преступника скрутили очевидцы происшествия, передает "Интерфакс"

На москвича завели дело о покушении на убийство. На допросе мужчина признался, что ночью 2 апреля он убил 57-летнюю женщину, несколько раз пырнув ее ножом. В тот раз преступник тоже надел маску. 

Арестованный не смог объяснить свои мотивы, его направили на судебно-психиатрическую экспертизу. 

Как сообщалось ранее, убитая на Кутузовском проспекте женщина работала в управах районов Крылатское и Фили-Давыдково. СМИ предположили, что она стала жертвой киллера, однако эта версия не подтвердилась. 

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