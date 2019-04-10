Медведчук раскрыл истинную сущность Зеленского

Он отреагировал на намерение шоумена исключить его из переговоров по Донбассу

Председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук отреагировал на обещание кандидата в президенты Владимира Зеленского исключить его из числа переговорщиков по Донбассу. По его словам, шоумену и его людям не нужен мир в этом регионе.

Также Медведчук подчеркнул, что им не нужны и украинцы, которые удерживаются в Донецке и Луганске. В этом плане они ничем не отличаются от нынешней киевской власти. "Ведь отказ от прямых переговоров с Донецком и Луганском, где проживают граждане Украины, означает отсутствие результата - мира, возвращения этих людей и территорий в Украину, а Украины на Донбасс", - отметил известный украинский политик.

По его словам, можно сколько угодно говорить о Донбассе с США и Великобританией. Однако дальше пустых обещаний о поддержке, а также проявлений "озабоченности" и "тревоги" дело не пойдет. Чтобы действительно добиться мира, нужно говорить с теми, кто сегодня живет на неконтролируемых территориях. Он напомнил, что План-концепцию урегулирования кризиса, который предложила "Оппозиционная платформа - За жизнь", поддержали в Донецке, Луганске и Москве, говорится в заявлении политика на сайте партии.

"Сложно представить, как будут осуществлять внешнюю и внутреннюю политику так называемые профессионалы из сборной команды Зеленского, если они не имеют даже малейшего представления о том, о чем говорят", - добавил Медведчук.

При этом он напомнил, что действующий президент Украины Петр Порошенко никогда не назначал его на роль "переговорщика" с Россией. Он добавил, что занимался переговорами между Украиной и Россией только по просьбе президента Украины, но делал это в интересах страны, а не Порошенко. "Поэтому вывести меня из "переговорного процесса" априори невозможно", - подчеркнул Медведчук.

Он добавил, что развивать экономику Украины, пока не будут восстановлены торгово-экономические отношения с Россией и странами СНГ, невозможно. Чтобы этим заниматься, Медведчук не нуждается в "разрешениях-позволениях или благословениях" Порошенко, или Зеленского.

Ранее представители штаба кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского заявили, что комик намерен вывести из переговорного процесса по Донбассу Виктора Медведчука. Шоумен рассчитывает выйти на переговоры с Россией при участии международных партнеров. При этом вести прямые переговоры с ополченцами Донбасса он не хочет.

Первый тур президентских выборов на Украине состоялся 31 марта. Во второй тур пробились Зеленский, набравший 30,24% голосов и действующий президент страны Петр Порошенко с его 15,59%. Второй тур запланирован на 21 апреля.

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