Россия запретила ввозить яблоки и груши из Белоруссии

Россельхознадзор ограничил поставки фруктов из соседней страны

Россельхознадзор принял решение ограничить поставки в нашу страну яблок и груш из Белоруссии. Запрет начнет действовать с 12 апреля. В ведомстве пояснили, что под видом белорусской продукции в Россию могут попасть фрукты из стран, в отношении которых введены продовольственные санкции.

Как рассказал "Интерфаксу" глава Россельхознадзора Сергей Данкверт, только за одну неделю (с 1 по 7 апреля) на границе было задержано около 40 машин с яблоками и грушами без документов. Он подчеркнул, что эту продукцию пытались ввезти незаконно.

В конце прошлого года министр финансов России Антон Силуанов заявил, что Москва испытывает недоверие к работе белорусской таможни. В пример он привел поставлявшиеся в Россию из Белоруссии контрафактные сигареты и санкционные продукты.