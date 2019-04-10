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Собянин: в Москве появятся креативные технопарки

15:40
  • среда
  • 10 апреля 2019

Столица — центр развития креативных индустрий

В столице появятся креативные технопарки, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. В среду он посетил центр дизайна Artlay, передает ТВЦ.RU.

"На территории Москвы уже сформировались значимые кластеры, такие как ваш, и еще где-то около пяти территорий, которые динамично развиваются. Конечно, требуется более системный взгляд на те процессы, которые там происходят и системная поддержка этих проектов, создание специализированных технопарков как раз под креативную индустрию. Я думаю, что мы в ближайшее время с вами проконсультируемся и примем соответствующие решения", - сказал Собянин.

Он заметил, что еще несколько лет назад креативная индустрия представляла собой нечто нишевое. При этом в ней работают около полумиллиона человек.

"Считалось, что какие-то чудаки чем-то занимаются сами для себя. А на самом деле в современном мире креативные индустрии занимают солидную часть экономики городов и являются их драйверами", - сказал Собянин.

Москвы — крупнейший российский и значимый глобальный центр развития креативных индустрий.

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