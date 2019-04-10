Штраф за незначительное превышение скорости вырастет в 6 раз

ГИБДД предложила поднять штраф за превышение скорости

Замначальника Госавтоинспекции МВД России Олег Понарьин сообщил, что его ведомство предлагает увеличить штраф за превышение скорости на 20-40 километров в час до 3000 рублей. Сейчас за такое нарушение автомобилистов наказывают на 500 рублей.

По словам Понарьина, планируется также ужесточить административную ответственность за превышение скоростных режимов на 10-20 километров в час. Однако эту меру Госавтоинспекция решила отложить как минимум на два года, чтобы провести мониторинг скоростных режимов, передает РИА Новости.

В феврале Минтранс подержал идею об установлении штрафа в размере 500 рублей для водителей, которые превысили скорость на 10-20 километров в час. На данный момент такое нарушение не карается штрафом.