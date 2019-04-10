ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Штраф за незначительное превышение скорости вырастет в 6 раз

16:40
  • среда
  • 10 апреля 2019

ГИБДД предложила поднять штраф за превышение скорости

Замначальника Госавтоинспекции МВД России Олег Понарьин сообщил, что его ведомство предлагает увеличить штраф за превышение скорости на 20-40 километров в час до 3000 рублей. Сейчас за такое нарушение автомобилистов наказывают на 500 рублей.

Как заставить автомобилистов не экономить на безопасности своих детей
Кто еще присмотрит за водителями, кроме ГИБДД

По словам Понарьина, планируется также ужесточить административную ответственность за превышение скоростных режимов на 10-20 километров в час. Однако эту меру Госавтоинспекция решила отложить как минимум на два года, чтобы провести мониторинг скоростных режимов, передает РИА Новости

В феврале Минтранс подержал идею об установлении штрафа в размере 500 рублей для водителей, которые превысили скорость на 10-20 километров в час. На данный момент такое нарушение не карается штрафом. 

Читайте также:
Главное сегодня
Сотрудник ДПС
Сотрудник ДПС
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.