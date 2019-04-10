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Соперником Порошенко на выборах президента Украины стал Галкин

16:59
  • среда
  • 10 апреля 2019

Показаны другие варианты скандальных билбордов

Президент России Владимир Путин является серьезным соперником для украинского лидера Петра Порошенко. Об этом заявил представитель штаба Порошенко Олег Медведев, объясняя появление предвыборных плакатов с президентами двух стран на Украине.

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"Потому что задача главы государства не рассмешить Путина, как в планах нашего оппонента (Владимира Зеленского, - прим. ТВЦ.RU), и не становиться перед Путиным на колени, а смело ему смотреть в глаза и защищать людей", - подчеркнул Медведев.

По его словам, есть и другие варианты плакатов. В одном из них Порошенко изображен вместе с  российским комиком Максимом Галкиным, пишет "Газета.Ru". Кроме того, есть билборды, на которых Галкин изображен вместе с Владимиром Зеленским, а также, где есть Зеленский и Путин. Их всех Медведев показал во время общения с прессой.

Кроме того, представитель Порошенко отметил, что Галкину и Зеленскому было бы легче найти общий язык.

Ранее на Украине разгорелся скандал вокруг новых билбордов действующего президента. В штабе Порошенко заявили, что таким образом они хотели продемонстрировать избирателям, как украинский лидер умеет смело смотреть в глаза российскому президенту. Но избиратели поняли все по-своему. С критикой на действующего президента обрушились и бывший соратник Мустафа Найем, и другие депутаты рады Светалана Залищук и Виктор Балога.

Между тем представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова ответила в саркастической манере, указав, что даже великие мастера пиара - никто по сравнению с нынешними украинскими политтехнологами.

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