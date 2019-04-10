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Сенсация в мировой астрофизике: как удалось сделать снимок черной дыры

19:55
  • среда
  • 10 апреля 2019

Само существование таких объектов до этого дня было под вопросом

В среду учёные впервые представили фотографию чёрной дыры. Она находится в созвездии Девы - на расстоянии более 50 миллионов световых лет от нашей галактики. Уникальный кадр был получен с помощью радиотелескопов, установленных в разных точках Земли. Все изображения чёрных дыр, которые ранее публиковались в научно-популярной литературе, были только рисунками, основанными на предположениях.

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Реальный снимок, полученный учеными, часть аудитории встречает стоя и громкими аплодисментами. Предстоящую сенсацию вселенского масштаба начали анонсировать задолго до проведения мероприятия. Шесть пресс-конференций одновременно проходили в разных частях мира. И до последнего все гадали, удастся ли астрофизикам явить миру то, что, в принципе, невозможно увидеть. Над тем, чтобы зафиксировать на фото самый загадочный объект Вселенной, работали свыше 200 специалистов из 60 научных институтов мира. На проект потратили почти 300 миллионов долларов, передает "ТВ Центр".

Все изображения черных дыр, которые человечество видело раньше - плод воображения художников и результаты компьютерных симуляций. Эти загадочные объекты, будоражащие как ученых, так и писателей-фантастов и режиссеров, возникают в результате гибели звезд. Плотность новообразований такова, что, например, диаметр земли, сжатый до состояния черной дыры, уменьшился бы до размеров вишни. Потому гравитация так велика, что покинуть чёрную дыру не могут даже тела, движущиеся со скоростью света, в том числе и сам свет. А значит, увидеть можно только ту самую границу между тенью черной дыры и светом. Она называется горизонтом событий. Светящаяся сфера вокруг - аккреционный диск, вещество, падающее в черную дыру.

Черные дыры поглощают все электромагнитное излучение, поэтому их не может обнаружить ни один из существующих телескопов: ни радио, ни рентген, ни оптический. А уж чтобы их увидеть человеку, глаз должен быть диаметром с весь земной шар.

Но ученые смогли создать виртуальный радиотелескоп размером с нашу планету. Объединили несколько приборов в восьми точках Земли - от Гавайев до Южного полюса. Мощность в итоге получилась такой, что можно было бы разглядеть не то что черную дыру в далекой галактике созвездия Девы, но даже швы на бейсбольном мяче, находящемся на другом континенте. Объём полученной информации - около 5 сотен терабайт. Для их обработки потребовалось 2 года и два суперкомпьютера.

Далее ученые будут добиваться более детальных изображений черных дыр. Наблюдения за этими объектами помогут проверить и развить не только признанную теорию Эйнштейна, но и самые экзотические гипотезы. Например, о кротовых норах - туннелях, позволяющих путешествовать не только в пространстве, но и во времени.

Лилия Акиньшина, Игорь Константинов, Алексей Оленченко, "ТВ Центр".

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Изображение черной дыры
Изображение черной дыры
Изображение черной дыры
Изображение черной дыры
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