Путин обсудил с Бегловым развитие Петербурга

Врио губернатора рассказал о решении социальных проблем города

Финляндия готова оказать содействие в ликвидации полигона токсичных отходов "Красный бор". Владимир Путин сообщил об этом на встрече с временно исполняющим обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александром Бегловым.

Полигон, представляющий серьёзную экологическую проблему, расположен в Колпино близ северной столицы. Его рекультивацией, как доложил Беглов, займётся корпорация "Росатом".

Врио губернатора рассказал также о решении социальных проблем города. Помощь правительства России - свыше 10 миллиардов рублей - позволит в этом году ввести в эксплуатацию несколько школ, детских садов и медпунктов. За счёт кредита Минфина будет существенно обновлён парк снегоуборочной техники. Подготовлено соглашение с РЖД, направленное на улучшение работы пригородных электричек и обустройство пересечений автомобильных и железных дорог.