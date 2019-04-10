Собянин рассказал о создании в Москве креативных кластеров

Подобные площадки стали новыми очагами культуры, которые ежедневно притягивают тысячи людей

В Москве в скором времени появятся технопарки для представителей креативных профессий - издателей, кинематографистов, дизайнеров, разработчиков компьютерных игр. В этой сфере работает около полумиллиона жителей столицы. Темпы роста креативной индустрии достигают 20 процентов в год. Об этом заявил в среду Сергей Собянин, посещая инновационный центр "Артплэй".

Современное архитектурное бюро выглядит так. Работают профессионалы. Каждый проект - повод для гордости. Один из самых успешных - в самом центре Москвы. Удачное оформление уличного пространства на пересечении Пречистенки и Остоженки, передает "ТВ Центр".

"Под этой площадью будет музейный комплекс, галерея художественная. То, что тоже является для нас очень важным, потому что мы считаем, что в таком месте нельзя делать что-то такое закрытое, приватное, нужно наоборот такие места открывать для всех", - рассказал архитектор Николай Переслегин.

Центр дизайна "Артплэй" - это первый креативный технопарк столицы. Один из крупнейших приборостроительных заводов Советского Союза сегодня обрел новую жизнь. Здесь процветает творчество. На встрече с представителями творческой индустрий мэр Сергей Собянин отметил их особое место в современной экономике.

"В современном мире креативные индустрии уже занимают солидную часть экономики городов и являются их драйверами. В Москве в обычной классической промышленности работают около 600 тысяч человек - большое количество, а в креативной индустрии около полумиллиона, то есть она уже практически догнала по своим объемам и количеству работающих обычную классическую промышленность Москвы", - отметил Собянин.

За последние годы такие площадки как "Артплэй" выросли из стартапов в крупные творческие пространства, где работают сотни компаний. Под одной крышей учатся и работают архитекторы, художники, режиссеры и даже композиторы. Например, многие саундтреки к современным российским фильмам записывались выпускниками этой школы кино.

"Здесь такая атмосфера, они переплетаются и учатся сразу вместе с дизайнерами, с графиками, с дизайнерами компьютерной графики, они перемешиваются в этом общем пространстве и совершенно прекрасно взаимодействуют", - рассказала директор Московской школы кино Мария Ситковская.

Сейчас правительство Москвы рассматривает возможность поддержки таких инновационных производств. Это предоставление различных льгот и преференций.

Статус творческих технопарков получат и другие креативные пространства Москвы. Это позволит привлечь дополнительные инвестиции в модернизацию существующих и создание новых творческих центров в столице.

Елена Сахно, "ТВ Центр".