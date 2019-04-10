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Россиянам расскажут, как наладить цифровое телевидение на даче

20:08
  • среда
  • 10 апреля 2019

В Минкомсвязи оценили готовность регионов второй волны к переходу на цифровое телевещание

Власти регионов, в частности, Московской области проведут информационную кампанию и проинструктируют граждан, как наладить прием цифрового телевидения на дачах.

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Замглавы Минкомсвязи Алексей Волин в среду обратил внимание на то, что проблема отказа от аналогового сигнала особенно актуальна в столичном регионе. Более полутора миллионов москвичей регулярно выезжают в загородные дома, где чаще всего используют телеприемники устаревших моделей. Именно это произойдет на предстоящих майских праздниках. А переход на цифровое вещание в Подмосковье произойдет уже 15 апреля.

Правительство Москвы сделало электронную рассылку с подробными инструкциями, как наладить высококачественное телевидение на приусадебных участках.

"На экранах телевизоров, которые принимали аналоговый сигнал, неделю будет висеть заставка с информацией о том, что телевизор принимал аналог, аналоговое вещание прекращено, по всем вопросам звоните по таким-то телефонам. Более того, сейчас прорабатывается вопрос, чтобы запустить еще информационные ролики там же, которые давали бы инструкцию по настройке, чтобы человек мог прямо из экрана телевизора получить такую возможность", - отметил Волин.

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