Россиянам расскажут, как наладить цифровое телевидение на даче

В Минкомсвязи оценили готовность регионов второй волны к переходу на цифровое телевещание

Власти регионов, в частности, Московской области проведут информационную кампанию и проинструктируют граждан, как наладить прием цифрового телевидения на дачах.

Замглавы Минкомсвязи Алексей Волин в среду обратил внимание на то, что проблема отказа от аналогового сигнала особенно актуальна в столичном регионе. Более полутора миллионов москвичей регулярно выезжают в загородные дома, где чаще всего используют телеприемники устаревших моделей. Именно это произойдет на предстоящих майских праздниках. А переход на цифровое вещание в Подмосковье произойдет уже 15 апреля.

Правительство Москвы сделало электронную рассылку с подробными инструкциями, как наладить высококачественное телевидение на приусадебных участках.

"На экранах телевизоров, которые принимали аналоговый сигнал, неделю будет висеть заставка с информацией о том, что телевизор принимал аналог, аналоговое вещание прекращено, по всем вопросам звоните по таким-то телефонам. Более того, сейчас прорабатывается вопрос, чтобы запустить еще информационные ролики там же, которые давали бы инструкцию по настройке, чтобы человек мог прямо из экрана телевизора получить такую возможность", - отметил Волин.