В Москве обсудили развитие социальных лифтов для молодежи

В нынешней встрече приняли участие победители национальных конкурсов молодых управленцев

В России необходимо развивать социальные лифты для молодежи. И одним из важнейших инструментов такой системы должно быть наставничество. Об этом в среду шла речь на XX апрельской международной научной конференции по проблемам развития государства и общества. Она традиционно проходит в Высшей школе экономики.

В зале - губернаторы регионов, победители конкурса "Лидеры России" и участники олимпиады "Я - профессионал", передает "ТВ Центр". Те, кто на своем примере убедились: система социальных лифтов работает. Тема актуальна для политической повестки. Принцип родственных связей и клановость уходят в прошлое. На первое место выходит талант.

"Вы знаете, наш президент неоднократно говорил о том, что самое главное богатство страны - люди. Так было всегда, ну а сейчас, когда в мире проходит очередная технологическая революция, в которой основным драйвером изменений является человеческий интеллект, творчество - это тем более так. Чем быстрее меняется мир, тем чаще надо принимать фундаментальные решения. И от того, насколько качественно меняются эти решения, зависит конкурентноспособность страны", - заявил первый заместитель руководителя администрации президента Российской Федерации Сергей Кириенко.

Нужно только разглядеть талант. Специальная поэтапная система отбора работает для всех возрастных групп. Школьники могут попробовать свои силы в рамках детских лагерей. Для подростков - проект "Сириус", который сейчас успешно развивается во всех регионах. По инициативе президента создана платформа "Россия - страна возможностей" - она помогает реализоваться сразу в нескольких сферах деятельности. В 30 регионах запущены свои проекты. Главный приз - интересная работа.

"Призом моим была ординатура Сеченовского университета. Сейчас я ординатор-кардиолог", - рассказал первого сезона олимпиады "Я - профессионал" Руслан Рудь.

Но гораздо важнее, что участники могут перенять опыт у главных управленцев страны. Конечно, основную информацию можно найти в учебниках или интернете, но вот общение с наставниками может помочь увидеть картину более детально. Реализуются и инициативные проекты.

В этом году заявки на участие подали больше полутора миллионов человек - это вдвое больше, чем в прошлом. Победители конкурса "Лидеры России" уже стали губернаторами и заместителями федеральных министров.

Александра Сергомасова, Сергей Титов, Илья Коробейников, "ТВ Центр".