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Медведев дал совет, что читать будущим руководителям

20:04
  • среда
  • 10 апреля 2019

Премьер познакомился с работой портала "Российская электронная школа", которая уже внедряется в учебных заведениях страны

Правительство и Министерство образования помогут организовать международную студенческую олимпиаду по программированию, которая в будущем году пройдет в России. Об этом заявил в среду Дмитрий Медведев на встрече с нынешними победителями этого престижного турнира - студентами МГУ. По итогам конкурса, прошедшего в Португалии, они второй год подряд стали сильнейшими в мире.

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Московский международный салон образования - это новые технологии обучения, инфраструктурные проекты, научные разработки. На ВДНХ ученики, преподаватели, чиновники и ученые - все вместе - ищут ответы на самые актуальные вопросы. За счет чего повысить конкурентоспособность отечественных вузов? Как сориентировать ребенка в выборе профессии? И что нужно сделать, чтобы учиться стало интереснее? К примеру, российская электронная школа. Знания подаются живо и современно, передает "ТВ Центр".

Эти студенты МГУ языку живописи предпочитают совсем другой - программирования. Всего несколько дней назад "Красная панда" - так они назвали свою команду - уже во второй раз победила на международной олимпиаде. Премьер-министр поздравил триумфаторов.

Робототехника, атомная энергетика, медицина или работа в полиции. Открытые уроки по любым предметам. Дмитрий Медведев в среду тоже в роли преподавателя. К нему на занятие пришли те, кто уже в юном возрасте - мечтает руководить. Только вот некоторые потом передумали. Оказалось, нелегкое это дело. 

Вопросов к премьер-министру - десятки: какое самое сложное решение приходилось принимать? Их было много, отвечает Медведев. Сложно ли управлять большими коллективами? Начинать лучше с малого, советует глава кабмина. Но, прежде всего, следует хорошо учиться.

"Двойки у меня, конечно, были. Я такую тайну открою. Я никогда об этом не рассказывал. У меня в 10 классе по одному из предметов, называть его не буду, была двойка даже в четверти. Но самое главное собрать волю в кулак и правильным образом завершить учебу. Когда я заканчивал учиться в школе, у меня не то что двоек, у меня и троек уже не осталось. Я все зачистил. Так что двойки должны быть даже для того, чтобы понять, в чем разница между двойкой и пятеркой", - рассказал Медведев.

В завершение урока традиционно вопрос про список литературы для самостоятельных занятий. Дмитрий Медведев уверен: увлекаться модными книгами не стоит. По крайне мере, до тех пор, пока русская классика не прочитана.

Ольга Оксенич, "ТВ Центр".

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