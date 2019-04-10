Астрономическое кукареку: в чем сенсационность первого снимка черной дыры

Черная дыра показала землянам свое нутро, но не все ученые пришли от этого в восторг

Ведущий научный сотрудник Института астрономии РАН Александр Багров скептически отнесся к презентации первого в истории изображения черной дыры. По его мнению, участники международного проекта Event Horizon Telescope ("Телескоп горизонта событий") не совершили никакого сенсационного открытия, а лишь продемонстрировали свою способность удивлять журналистов и собирать деньги на свою деятельность.

Александр Багров заявил, что черная дыра является "совершеннейшей непонятностью", природу которой ученые до сих пор не смогли до конца постичь, но которая привлекает внимание падких на сенсации журналистов.

"Черные дыры принципиально ненаблюдаемы, - сказал Багров в разговоре с ТВЦ.RU. - Все, что вам сообщают, - это некоторая трактовка результатов наблюдений. Они трактуются через теорию. Если в теории заключены какие-то ошибочные представления, то они все войдут в результаты трактовки. В этом смысле я к черным дырам отношусь с большим скепсисом, потому что они описывают сингулярность в уравнениях теории относительности, но никто не доказал, что у этой сингулярности нет других решений. На нашу с вами жизнь это [презентация изображения черной дыры] не скажется еще в ближайшую тысячу лет. Если уж и заниматься наукой, то что-то более полезное нужно изучать".

Доктор физико-математических наук также отметил, что теоретизирование международных ученых по поводу черных дыр имеет только одно полезное следствие: такие "открытия" порождают новые взгляды на происхождение нашей Вселенной.

Что касается участников проекта Event Horizon Telescope, то они напомнили Багрову кукушку и петуха из басни Крылова, которые нахваливают друг друга почем зря. "Ученым нужны деньги на работу. Они их не получат, если не прокукарекуют на весь мир, какие они умные", - выразил свое мнение Александр Багров.

Добавим, что пять экспертов в области космоса, до которых дозвонился ТВЦ.RU, затруднились прокомментировать презентацию первого снимка черной дыры. Один из них объяснил такую реакцию тем, что черные дыры - это слишком специфическая тема.

Ранее сообщалось, что 10 апреля проект Event Horizon Telescope (EHT), который несколько лет в условиях строжайшей секретности анализировал данные с восьми радиотелескопов, представил изображение черной дыры Sagittarius A* (SgrA*). Этот космический объект, в 4 млн раз превышающий массу Солнца, расположен на расстоянии 26 тысяч световых лет от Земли. Как и предполагали многие эксперты, черная дыра предстала перед землянами в виде тени, подсвечиваемой энергетическим излучением и раскаленными облаками из газа и пыли.