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Порошенко вновь сдал анализы и опозорил Зеленского

18:07
  • среда
  • 10 апреля 2019

Он назвал решение оппонента "неуважением к стране"

Действующий президент Украины Петр Порошенко в НСК "Олимпийский" в Киеве сдал анализы представителям антидопинговой организации VADA (Voluntary Anti-Doping Association), которые специально ради этого приехали в Киев. При этом он отметил, что его конкурент в борьбе за место главы государства шоумен Владимир Зеленский, похоже, не появится.

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В итоге Порошенко подчеркнул, что решение кандидата в президенты не проходить эту процедуру является "неуважением к стране". "Не надо порочить Украину, надо прийти, сдать тесты, ведь это – вопрос национальной безопасности. А в вопросах национальной безопасности и защите интересов страны компромиссов нет и быть не может", - подчеркнул президент страны на пресс-конференции после прохождения процедуры.

При этом Порошенко не стал утверждать, что Владимир Зеленский является наркоманом. Однако, по его словам, кандидат на должность президента должен доказать всем, что не имеет наркотической или алкогольной зависимости, говорится в заявлении украинского лидера в Facebook.

Между тем политический консультант Зеленского Дмитрий Разумков заявил, что комик, вероятно, действительно не будет повторно сдавать анализы. Он напомнил, что кандидат уже прошел все необходимые процедуры. "Кто уже как сдал: кто сдавал в непонятном медпункте, а кто-то — в лаборатории", - сказал Разумков, пишет "Газета.Ru".

Ранее стало известно, что украинский боксер Владимир Кличко призвал участников второго тура президентской гонки Петра Порошенко и Владимира Зеленского сдать дополнительные анализы. Он предложил политикам прийти в спорткомплекс "Олимпийский" в Киеве. Заявление Кличко сделал во время совместной пресс-конференции с экспертами Добровольной антидопинговой ассоциации. Её специалисты сообщили, что готовы провести все процедуры на месте. Но исследовать пробы будут в США, на базе медицинской лаборатории в Солт-Лейк-Сити. Порошенко уже сдал анализы, а вот Зеленского жадили в спорткомплексе до наступления вечера.

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