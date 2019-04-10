Помпео признался в бессилии США перед "Северным потоком-2"

Глава Госдепа рассказал о провале Соединенных Штатов

Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Вашингтон приложил все усилия, чтобы убедить европейские страны отказаться от проекта "Северный поток - 2". В первую очередь речь идет о Германии.

Тем не менее, успеха американская сторона не добилась. В этом признался сам Помпео, выступая на слушаниях в комитете по иностранным делам Сената Конгресса США, сообщает ТАСС.

В марте Европарламент потребовал остановить строительство газопровода "Северный поток-2". В Брюсселе отметили, что газопровод усиливает зависимость стран ЕС от Москвы, а также не соответствует положениям европейской энергетической политики.

Через "Северный поток-2" Россия намерена поставлять газ в Европу, минуя Украину. Газопровод общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год будет проходить от побережья России через Балтийское море до Германии.