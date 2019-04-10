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Сначала дороги, потом штрафы: депутаты схлестнулись с ГИБДД

18:59
  • среда
  • 10 апреля 2019

Сотрудники ГИБДД захотели ужесточить наказание за превышение скорости, но встретили отпор

Депутаты Госдумы раскритиковали предложение ГИБДД об увеличении штрафов за незначительное превышение скорости.  

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Председатель комитета Госдумы по транспорту Евгений Москвичев сообщил, что он и его коллеги не поддерживают ужесточение ответственности за нарушение скоростного режима. "Пусть сначала дороги приведут в порядок", - упрекнул парламентарий ГИБДД. 

Первый замглавы думского комитета по госстроительству и законодательству Вячеслав Лысаков скептически отнесся к идее Госавтоинспекции, но предложил найти компромиссное решение по этому вопросу. По его мнению, за превышение скорости на 20-40 километров в час автомобилистов можно штрафовать не на 500 рублей, как сейчас, а на тысячу. За превышение скорости на 10 километров в час депутат предложил наказывать на сумму в пределах 500 рублей. 

"Когда правительство внесет [соответствующий законопроект], мы будем рассматривать с точки зрения здравого смысла", - цитирует Лысакова "Интерфакс"

Оба парламентария затруднились ответить на вопрос о том, когда правительство подготовит законопроект об увеличении штрафов. 

Как сообщалось ранее, замначальника Госавтоинспекции МВД России Олег Понарьин анонсировал увеличение штрафа за превышение скорости на 20-40 километров в час до 3000 рублей. Он также рассказал, что ГИБДД решила повременить с ужесточением административной ответственности за превышение скоростных режимов на 10-20 километров в час.

В феврале Минтранс подержал идею об установлении штрафа в размере 500 рублей для водителей, которые превысили скорость на 10-20 километров в час. Сейчас такое нарушение не карается штрафом. 

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