Сначала дороги, потом штрафы: депутаты схлестнулись с ГИБДД

Сотрудники ГИБДД захотели ужесточить наказание за превышение скорости, но встретили отпор

Депутаты Госдумы раскритиковали предложение ГИБДД об увеличении штрафов за незначительное превышение скорости.

Председатель комитета Госдумы по транспорту Евгений Москвичев сообщил, что он и его коллеги не поддерживают ужесточение ответственности за нарушение скоростного режима. "Пусть сначала дороги приведут в порядок", - упрекнул парламентарий ГИБДД.

Первый замглавы думского комитета по госстроительству и законодательству Вячеслав Лысаков скептически отнесся к идее Госавтоинспекции, но предложил найти компромиссное решение по этому вопросу. По его мнению, за превышение скорости на 20-40 километров в час автомобилистов можно штрафовать не на 500 рублей, как сейчас, а на тысячу. За превышение скорости на 10 километров в час депутат предложил наказывать на сумму в пределах 500 рублей.

"Когда правительство внесет [соответствующий законопроект], мы будем рассматривать с точки зрения здравого смысла", - цитирует Лысакова "Интерфакс".

Оба парламентария затруднились ответить на вопрос о том, когда правительство подготовит законопроект об увеличении штрафов.

Как сообщалось ранее, замначальника Госавтоинспекции МВД России Олег Понарьин анонсировал увеличение штрафа за превышение скорости на 20-40 километров в час до 3000 рублей. Он также рассказал, что ГИБДД решила повременить с ужесточением административной ответственности за превышение скоростных режимов на 10-20 километров в час.

В феврале Минтранс подержал идею об установлении штрафа в размере 500 рублей для водителей, которые превысили скорость на 10-20 километров в час. Сейчас такое нарушение не карается штрафом.