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Тело мальчика нашли на дне канализационного колодца в Анапе

19:19
  • среда
  • 10 апреля 2019

Ребенок упал с высоты двух метров

Пятилетний мальчик разбился насмерть при падении в канализационный колодец в поселке Супсех в Анапе.

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Представитель Следственного комитета по Краснодарскому краю рассказал, что глубина колодца, в котором нашли тело ребенка, составляет около двух метров. При каких обстоятельствах мальчик оказался возле канализации, не уточняется. 

По факту гибели ребенка проводится проверка, выясняются все детали произошедшего. Назначена судебно-медицинская экспертиза. 

Ранее сообщалось о таинственной смерти семилетнего мальчика в подмосковном городе Щелково. Мать привела ребенка в гости, накормила его и уложила спать. Позднее в кровати обнаружили тело малыша без признаков насильственной смерти. 

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