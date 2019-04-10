Тело мальчика нашли на дне канализационного колодца в Анапе

Ребенок упал с высоты двух метров

Пятилетний мальчик разбился насмерть при падении в канализационный колодец в поселке Супсех в Анапе.

Представитель Следственного комитета по Краснодарскому краю рассказал, что глубина колодца, в котором нашли тело ребенка, составляет около двух метров. При каких обстоятельствах мальчик оказался возле канализации, не уточняется.

По факту гибели ребенка проводится проверка, выясняются все детали произошедшего. Назначена судебно-медицинская экспертиза.

Ранее сообщалось о таинственной смерти семилетнего мальчика в подмосковном городе Щелково. Мать привела ребенка в гости, накормила его и уложила спать. Позднее в кровати обнаружили тело малыша без признаков насильственной смерти.