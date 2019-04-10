Убийца в шоке: зарезавший женщину москвич пожаловался на депрессию

Он также рассказал, что сделал с окровавленным ножом и своей курткой после убийства

54-летний мужчина, который ранил дворника и зарезал женщину-врача в Москве, рассказал следователям о своем шоковом состоянии после преступления.

Следственный комитет России выложил на YouTube видео, на котором задержанный признается, что орудие убийства он купил примерно два месяца назад. После преступления он смыл с ножа следы крови и оставил его у себя в квартире. Куртку, в которой злоумышленник пошел на убийство, он выбросил в мусоропровод.

Следователи спросили задержанного, почему он не явился в полицию с повинной. "Я был в подавленном состоянии. Не знал, что делать. Находился в ступоре, в шоке", - объяснил он.

Ранее стало известно, что подозреваемый проживает в районе Фили-Давыдково. Вечером 2 апреля он зарезал 57-летнюю женщину-врача на Кутузовском проспекте. Избежав наказания, преступник почувствовал свою безнаказанность и напал на 54-летнего дворника на Славянском бульваре. Очевидцы происшествия скрутили неадекватного гражданина и передали его в руки полицейских. На задержанного завели уголовное дело, после чего отправили его на судебно-психиатрическую экспертизу.