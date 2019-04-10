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Санкции не повлияли на активность французских инвесторов в Москве

22:22
  • среда
  • 10 апреля 2019

Французские предприятия в столице работают в различных сферах

Антироссийские санкции не повлияли на активность французских инвесторов, работающих в Москве. Они продолжают открывать предприятия в нашей столице. Об этом заявил в среду Сергей Собянин на встрече с членами экономического совета франко-российской торгово-промышленной палаты.

Мэр отметил, что французские предприятия в Москве работают в самых различных отраслях - в производстве автомобилей, лекарственных средств, медицинских препаратов, в торговле, строительстве и других сферах.

"Уверен, что наши встречи помогают решить те проблемы, которые стоят перед предприятиями, слышать друг друга. Мы, с одной стороны, понимаем ваши запросы, а вы лучше представляете планы развития Москвы, которые продолжают динамично развиваться, вкладывать серьезные ресурсы в инфраструктуру, в оказание поддержки промышленным предприятиям, торговле, инвестициям. Так что надеюсь, наше сотрудничество будет активно продолжаться", - отметил  Собянин.

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