Стали известны подробности резонансного ДТП в Воронеже

При проверке также выяснилось, что подозреваемый провоцировал и другие опасные ситуации на дорогах

В Воронеже задержан участник резонансного ДТП. Это водитель, который ещё 1 апреля на своём внедорожнике умышленно сбил пешехода и потом скрылся. В том, что произошедшее не было случайностью, нет никаких сомнений. Есть видеозапись случившегося. Пострадавший - курсант института МЧС - был госпитализирован с множественными травмами, но сейчас его уже выписали. Следственный комитет возбудил дело о покушении на убийство.

Эти кадры сейчас основное доказательство в уголовном деле о покушении на убийство. События разворачиваются у проходной воронежского института МЧС. Слушатели убирают прилегающую территорию, когда на большой скорости по встречной полосе мимо одного из них проносится дорогой внедорожник. Через сотню метров Mercedes останавливается, разворачивается, снова набирает скорость, и на полном ходу сбивает другого курсанта, передает "ТВ Центр".

Молодой человек отлетает, водитель скрывается с места ДТП. Забегая вперед, следует отметить, что потерпевший выжил. У него сотрясение мозга и многочисленные ушибы. Злоумышленник задержан лишь спустя полторы недели.

45-летний нигде не работающий владелец дорогого внедорожника Вячеслав Дмитренко уже неоднократно попадал в поле зрения Госавтоинспекции. На его счету около 50 нарушений правил дорожного движения - в основном, превышение скоростного режима. Но есть и более серьезные. Одно из них так же попало на видео, в 2015-м году. Представительский Mercedes через две сплошные, не обращая внимания на встречное движение, разворачивается.

Не пропустившую его машину нарушитель быстро догоняет, подрезает. Выходит из салона и начинает качать права. Автор видео решает не связываться с явно неадекватным водителем.

Местным журналистам удалось пообщаться с соседями Дмитренко. Те говорят, что по слухам хозяин автомобиля Mercedes наркоман. Но как тогда он мог получить водительские права? Мать правонарушителя доктор медицинских наук, автор десятков научных работ. Специализация – экспертизы. Была главврачом воронежской поликлиники номер 8, в которой 9 лет назад прокуратура нашла грубые нарушения в деятельности экспертных комиссий. Поговаривают, что Дмитренко-младший уже сбивал человека, но тогда его признали невменяемым. Как бы то ни было, в своих правах нарушитель разбирается.

Пострадавший курсант уже выписан из больницы. Дело в отношении водителя Mercedes взяли под контроль в региональном управлении Следственного комитета.

Александр Огородников, "ТВ Центр".