"Летим в черную дыру": британские СМИ призвали запасаться антидепрессантами

Тереза Мэй представила свои доводы главам 27 стран

В среду в Брюсселе продолжается экстренный саммит ЕС по вопросу о новой отсрочке выхода Великобритании из состава Евросоюза. Пока "Брекзит" назначен на 12 апреля. Британский премьер просит о его переносе на 30 июня.

Теперь Лондон просит отложить "Брекзит" до 30 июня. К этому моменту правительство Мэй обещает все-таки продавить соглашение через парламент. Вот только три уже проваленных голосования для Европы весьма сомнительный аргумент. Но что тогда делать - никто не знает, передает "ТВ Центр".

Германия - за то, чтобы не спешить. И оставить Британию в составе единой Европы как минимум до конца года. Немецкая канцлерин - язвит французская пресса после выступления Меркель в Бундестаге - в привычной роли "голубя мира".

"Для меня очень важен сигнал о том, что Великобритания готовится к европейским выборам. Это гарантирует функционирование институтов Европейского Союза. И именно поэтому, учитывая историческую ответственность, с которой мы сталкиваемся, и для того, чтобы обеспечить хорошее сотрудничество в будущем, мы должны обсудить запрос британского премьер-министра открыто и конструктивно", - заявила Меркель.

Но такие настроения разделяют далеко не все. В том числе ближайший союзник - Париж. Президент Макрон раздражения уже не скрывает. 34 месяца Европа занята проблемами британцев. Быть может, хватит?

"Пришло время принимать решения. В течение двух лет мы договаривались о соглашении по выходу. Много времени было уделено этому. Теперь мы должны решить. Поэтому мне не терпится услышать, что Тереза Мэй нам скажет. Но, насколько я понимаю, ничего не предложено. Ничего", - заявил Макрон.

Неразбериха грозит обернуться паникой. Британцы массово запасаются продуктами первой необходимости. А самые предприимчивые бросились через Ла Манш. Скупать европейские товары по пока еще приемлемым ценам.

Куда разумнее, шутят британские СМИ, запасаться антидепрессантами. Да, жесткий "Брекзит" приведет к экономической катастрофе: возможный отток активов уже оценивают в сотни миллиардов фунтов стерлингов. Но и каждый месяц в "неизвестности" наносит серьезный удар по бизнесу. Британский канал Sky News, демонстрируя сенсационные съемки "черной дыры", грустно иронизирует: "присмотритесь повнимательнее, ведь именно туда мы с вами сейчас летим".

И изменить траекторию пока не способен даже нынешний экстренный саммит в Брюсселе. Ведь решение, принятое Евросоюзом, Мэй должна будет снова представить парламенту. Который в свою очередь снова будет голосовать за различные варианты "Брекзита".

В этом сумбуре, пишут СМИ, понятно только одно: чем дольше отсрочка, тем ближе отставка. Британского премьера.

Екатерина Выскребенцева, "ТВ Центр".