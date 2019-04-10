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У Меркель умерла мать

20:46
  • среда
  • 10 апреля 2019

Ей было 90 лет

Не стало матери канцлера Германии Ангелы Меркель. Герлинда Каснер скончалась на 91 году жизни.

Об этом рассказал представитель правительства Германии Штеффан Зайберт. При этом он попросил уважать частную жизнь семьи канцлера, передает журнал SUPERillu.

Герлинда Каснер родилась в Польше 8 июля 1928 года. Она занималась преподаванием латинского и английского языков. Она вышла замуж за немецкого протестантского богослова. Ангела Меркель родилась 17 июля 1954 года, когда Каснер было 26 лет.

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