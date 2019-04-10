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"Гений второго плана": умер народный артист России Геннадий Фролов

20:34
  • среда
  • 10 апреля 2019

Фролов был старейшим актером театра "Современник"

Народный артист России Геннадий Фролов скончался на 82-м году жизни после продолжительной болезни. По предварительным данным, его похоронят в воскресенье, 14 апреля. 
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В пресс-службе театра "Современник" рассказали, что их старейший актер долго боролся с тяжелой болезнью. Точное время и место прощания с Геннадием Фроловым назовут позднее. 

Фролов начал работать в театре сразу после окончания школы-студии МХАТ. С 1961 году она выступал на сцене "Современника". На его счету роли в спектаклях "Вишневый сад", "Крутой маршрут", "Играем… Шиллера!", "Три товарища" и многих других.  

Зрители видели его в таких фильмах как "Командировка", "Встреча на переправе", "Осенняя история", "Цезарь и Клеопатра" и "Битва за Москву". Чаще всего артист играл героев второго плана - бригадиров, следователей, директоров, инженеров. Звания народного артиста России он удостоился в 1992 году. 

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