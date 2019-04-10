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Порошенко проверит эффективность работы Медведчука

21:32
  • среда
  • 10 апреля 2019

Украински лидер назвал политика единственным каналом связи с Путиным

Президент Украины Петр Порошенко поручил Службе безопасности Украины (СБУ) проверить, насколько целесообразна дальнейшая работа председателя политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктора Медведчука в гуманитарной подгруппе контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе. В четверг он ждет отчета об эффективности работы украинского политика.

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Украинский лидер добавил, что по факту "господин Медведчук" был единственным каналом связи с президентом России Владимиром Путиным, однако канал этот оказался неэффективным, передает ТАСС. "У него была одна функция - это освобождение заложников. Последний раз это было в декабре 2017 года. Назвать это эффективным точно нельзя", - отметил Порошенко в эфире радиостанции "Новое время".

Ранее 10 апреля представители штаба еще одного кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского заявили, что шоумен намерен вывести Виктора Медведчука из переговорного процесса по Донбассу. Шоумен рассчитывает вести переговоры с Россией при участии международных партнеров. А прямые переговоры с ополченцами Донбасса он вести не хочет.

После этого сам Медведчук заявил, что ни нынешним киевским властям, ни людям шоумена не нужен мир на юго-востоке страны. При этом он напомнил, что Порошенко никогда не назначал его на роль "переговорщика" с Россией. Политик добавил, что занимался переговорами между Украиной и Россией только по просьбе президента Украины, но делал это в интересах страны, а не Порошенко.

Кроме того, Медведчук подчеркнул, что  с мая 2018 года он не принимал участия в заседаниях гуманитарной подгруппы, так как знал, что Киев не собирается выполнять ранее достигнутые договоренности и заниматься освобождением украинцев.

"Я это утверждаю потому, что после организованного мной последнего масштабного обмена, когда в декабре 2017 года было освобождено с обеих сторон более 300 украинских граждан, как первый этап обмена, украинская власть отказалась выполнять достигнутые договоренности об обмене по формуле "всех установленных на всех установленных", - напомнил он. После этого политик заявил президенту Украины о несогласии с таким решением и отказался принимать участие в заседаниях гуманитарной подгруппы.

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