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Полигон "Красный бор" рекультивируют

22:17
  • среда
  • 10 апреля 2019

Главная тема переговоров в Константиновском дворце - комплексное развитие инфраструктуры Санкт-Петербурга

Финляндия готова оказать содействие в ликвидации полигона токсичных отходов "Красный бор". Владимир Путин сообщил об этом на встрече с временно исполняющим обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александром Бегловым. Полигон, представляющий серьёзную экологическую проблему, расположен в Колпино близ северной столицы. Руководитель города доложил о планах рекультивации. Обсуждались на встрече и другие проблемы мегаполиса.

Подробности – в репортаже Петра Вершинина.

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Полигон токсичных отходов "Красный бор" в Ленинградской области
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