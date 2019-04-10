Полигон "Красный бор" рекультивируют

Главная тема переговоров в Константиновском дворце - комплексное развитие инфраструктуры Санкт-Петербурга

Финляндия готова оказать содействие в ликвидации полигона токсичных отходов "Красный бор". Владимир Путин сообщил об этом на встрече с временно исполняющим обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александром Бегловым. Полигон, представляющий серьёзную экологическую проблему, расположен в Колпино близ северной столицы. Руководитель города доложил о планах рекультивации. Обсуждались на встрече и другие проблемы мегаполиса.

Подробности – в репортаже Петра Вершинина.