Стало известно, сколько Кокорин и Мамаев потратили в день драк

Сумма равна примерно 400 тысячам рублей

В день скандальных инцидентов компания, в которой развлекались футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев, потратила примерно 400 тысяч рублей. Об этом рассказала прокурор Светлана Тарасова в Пресненском суде Москвы, оглашая материалы дела.

Она отметила, что в клубе "Эгоист" приятели потратили 123 тысячи и восемь тысяч рублей. В кафе "Кофемания" они заплатили 264 тысячи.

С двух часов ночи Кокорин, Мамаев и их приятели отдыхали в клубе. Затем к ним присоединились девушки. Утром произошла потасовка с водителем. После этого компания отправились в кафе.

Как рассказал бариста из "Кофемании", который выступил свидетелем по делу, компания расплачивалась банковской картой. По его словам, из-за инцидента с главой департамента Минпромторга Денисом Паком официантка была вынуждена "бегать" за молодыми людьми, чтобы они расплатились, передает РИА Новости.

Мамаев, Кокорин, его брат Кирилл и их товарищ Александр Протасовицкий были задержаны в октябре 2018 года. Их поместили под стражу. Это произошло после того, как они поучаствовали в двух потасовках в центре Москвы. Пострадали водитель ведущей одного из федеральных телеканалов Виталий Соловчук, а также начальник департамента Минпромторга Денис Пак и глава НАМИ Сергей Гайсин. Сейчас Кокорин и Мамаев содержатся в СИЗО "Бутырка".